Riforma Irpef a 3 scaglioni: cosa succede agli stipendi? Con le nuove aliquote risparmi fino 1.500 euro (ma non per tutti)

Riforma Irpef: cosa succede agli stipendi? La nuova riforma immaginata dall'esecutivo passerà da 4 a 3 aliquote, con un sensibile ampliamento del primo scaglione (quello al 23% fino a 15mila euro di reddito), con l'obiettivo - questa la volontà espressa dalla premier Giorgia Meloni - di ricomprendere molti lavoratori dipendenti. I numeri ancora non ci sono, ma già circolano diverse ipotesi. La Fondazione nazionale commercialisti ha fatto alcune simulazioni relative all' Irpef netta per tre diverse tipologie di reddito (dipendente, pensionato e autonomo) e quattro diverse soglie reddituali (20mila euro, 35mila, 50mila e 60mila), ipotizzando tre scenari e mettendoli a confronto con la situazione attuale, caratterizzata da 4 aliquote.