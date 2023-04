Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Next Generation EU ed il Just Transition Fund come opportunità per recuperare aree industriali compromesse e territori: è il tema di un confronto che il 27 aprile, dalle 9, si terrà ad “Esperienza Europa” a Roma, in piazza Venezia, con l’intervento tra gli altri di Pina Picierno, vice presidente del Parlamento Europeo, Raffaele Fitto, ministro per gli Affari Europei, Sud, Politiche di Coesione e Pnrr, e Gilberto Pichetto Fratin, ministro all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica. Ci saranno le voci dei territori interessati al JTF come Taranto, che sarà rappresentata dal sindaco Rinaldo Melucci e dall’assessore all’Ambiente della Regione Puglia, Grazia Maraschio. Annunciata anche la partecipazione di Rosa D’Amato, dei Verdi, europarlamentare di Taranto e componente della commissione Sviluppo regionale.