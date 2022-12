Regalo di Natale last-minute: cinque idee per tutte le tasche (senza dover uscire)

Negozi affollati, centri commerciali presi d'assalto come una tangenziale nell'ora di punta. E non tutti hanno ancora chiuso la pratica dei regali di Natale. Sono gli ultimi giorni e la corsa al regalo last minute travolge un po' tutti. Anche i più organizzati giurano di non aver ancora terminato con i doni per amici, fidanzati, genitori o parenti. Ecco cinque idee last minute per tutte le tasche, senza perdere troppo tempo.