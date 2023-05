Re Carlo incoronazione, svelati gli abiti: per lui il mantello di Giorgio VI, Camilla con la veste di Elisabetta. E la cerimonia avrà un costo proibitivo

Segnatevi data e orario: 6 maggio 2023, 10.20 (11.20 ora italiana). Sarà quello il momento in cui Re Carlo e la Regina Camilla partiranno per l'Abbazia di Westminster. A differenza dei loro predecessori, Carlo III e Camilla viaggeranno nella Diamond Jubilee State Carriage di Elisabetta II, un veicolo molto più moderno e confortevole di quello utilizzato dalla Regina per la sua incoronazione. E non sarà l'unica differenza con la cerimonia (ben più sfarzosa) di Elisabetta nel 1953. Quando la regina fu incoronata, infatti, ben 8mila persone parteciparono al servizio di tre ore nell’abbazia di Westminster; si ritiene che Carlo III abbia optato per un evento più breve e una lista di invitati più ristretta, che non superi le 2mila persone.