Ciclone dell'Immacolata, pioggia e vento forte al Sud dall'8 dicembre (ma farà meno freddo): le previsioni meteo

Immacolata in compagnia del ciclone. La perturbazione che ieri - lunedì 4 dicembre - ha interessato parte delle regioni settentrionali e dell'alto versante tirrenico si sta concentrando ora al Centro-Sud. Tempo variabile nei prossimi giorni sulla Puglia con annuvolamenti a tratti compatti e piogge o rovesci. Immacolata con tempo stabile prima di un peggiornamento per il resto del Ponte. Da qui a giovedì sono necessari però ulteriori aggiornamenti. Come sarà il tempo nei prossimi giorni? Ecco le previsioni meteo.

