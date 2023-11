Puglia, deboli piogge e nuove nella gionata di sabato. Vento moderato e mari mossi. Ma dal pomeriggio torna il sereno. Ecco le previsioni

Quando la tempesta Ciaran lascerà l'Italia? È la domanda che tutti si stanno ponendo in queste ore alla luce delle ultime notizie che parlano di morti e dispersi. La tregua dovrebbe arrivare intorno a giovedì 9 novembre, nella giornata di oggi - sabato 4 novembre - e domani - domenica 5 novembre - la tempesta continuerà a insistere profondamente sul Centro-Nord anche domenica, ma per una prima vera tregua si dovrà attendere lunedì con venti in attenuazione e temperature in rialzo.

E in Puglia? Per fortuna la tempesta non colpità la regione che, tuttavia risentirà dell’abbassamento della temperatura. Ecco le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Scorri le slide