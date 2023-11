Puglia, tempo instabile tra piogge e schiarite. Temperature in aumento. Ecco le previsioni meteo per i prossimi giorni

«La fase turbolenta tipicamente invernale che si è aperta in questo fine settimana proseguirà anche per i primi giorni di dicembre, attese due perturbazioni in settimana», parola degli esperti di 3bmeteo. Il tempo, sulla Puglia, sarà instabile nei prossimi giorni con piogge e rovesci sparsi, mentre non mancheranno anche le breve pause con schiarite. Temperature in graduale aumento nella nuova settimana con massime fino a 18-20°C tra giovedì e venerdì. Ecco le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Scorri le slide