Lavoro, le aziende ricercano operai e impiegati: quasi 200 posti. Tutti gli annunci

Lavoro, la settimana si apre con circa 200 posti di lavoro disponibili per chi è alla ricerca di una prima occupazione o per chi vuole cambiare lavoro nelle province di Brindisi e Taranto.

Nel dettaglio, per Brindisi e provincia, questa settimana sono 53 gli annunci pubblicati da Arpal, per un totale di 148 i profili professionali ricercati dalle aziende locali. Nella provincia di Taranto, invece, si contano 40 annunci, per un totale di 54 posti di lavoro.

Per quel che riguarda il settore Turismo e ristorazione, con la stagione ormai alle porte, sono diverse le offerte di lavoro da parte delle aziende e diversi i recruiting day in cui gli aspiranti potranno portare il curriculum e sostenere un colloquio direttamente con le aziende che cercano. Sono quattro gli appuntamenti in provincia di Lecce e uno in provincia di Brindisi.

