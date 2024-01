Meteo, arriva l'irruzione artica: più freddo da lunedì. Le previsioni in Puglia

Arrivano freddo e neve (anche a bassa quota) per colpa dell'irruzione di aria artica. Saranno ancora giorni di gelo - soprattutto al Nord - in Italia da lunedì e per tutta la settimana. Temperature in calo. In Puglia invece avvio di settimana ancora all'insegna del tempo instabile alle prese con una circolazione depressionaria. Lunedì (8 gennio) ancora spiccatamente instabile sul basso versante adriatico con ancora rovesci e temporali nonchè un ulteriore calo termico con fiocchi anche sotto i 1000m, spiegano gli esperti di 3bmeteo. Residui fenomeni, poi, martedì in attesa di un parziale miglioramento mercoledì. Non durerà molto visto che una nuova perturbazione si avvicinerà da ovest e già nelle prime ore di giovedì porterà un nuovo peggioramento del tempo, seppur con temperature in nuovo lieve aumento, dopo il calo atteso nei prossimi giorni. Vediamo le previsioni meteo per i prossimi giorni.

