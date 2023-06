In Puglia cala la spesa nell'acquisto di smartphone, auto ed elettrodomestici, tutti i dati

I pugliesi acquistano meno auto, elettrodomestici, smartphone. Insomma, quelli che vengono definiti i beni durevoli. Lo dicono i dati diffusi da Findomestic, in collaborazione con Prometeia, nel 29esimo osservatorio dei consumi. Durante lo scorso anno, infatti, in Puglia c'è stato un calo del 4,7% rispetto al 2021, con una spesa totale in beni durevoli di 3 miliardi e 304 milioni di euro (dato che vale la nona posizione in Italia). Una percentuale più alta rispetto alla media nazionale (- 2,7%) e del Sud Italia (- 3,7%). Nel 2022 la spesa che ogni famiglia pugliese ha destinato all'acquisto di beni durevoli è stata di 2.086 euro (572 euro in meno rispetto alla media nazionale).

Tra le cause, ha commentato il responsabile dell'osservatorio Findomestic, Claudio Bardazzi, le contrazioni superiori alla media nazionale registrate nei comparti delle auto nuove e usate, ai quali invece si è contrapposto un aumento della spesa in motocicli (+8,3%).

