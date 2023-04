Il maltempo sta giocando un brutto scherzo, soprattutto in Puglia, per questo ponte del Primo Maggio. Ma gli eventi in tutta la regione - al netto di qualche possibile variazione all'ultimo minuto, al momento i principali sono confermati - sono tanti e per ogni gusto. A partire dal concertone di Taranto che attira migliaia di persone da tutta Italia.

Ecco qui una carrellata di eventi principali per lunedì 1 maggio.