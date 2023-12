Previsioni meteo, allerta gialla: temporali sulla Puglia

Un'allerta gialla con piogge e temporali in arrivo su tutta la Puglia: la protezione civile ha diramato l'avviso per rischio idrogeologico domani 14 dicembre a partire dalle 8 del mattino e per le successive 12 ore. Previsti temporali e rovesci sulla Puglia centrale Adriatica e sulla Puglia centrale Bradanica. Scorri le schede per le previsioni.