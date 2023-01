Portualità, nell'Adriatico meridionale ottimi numeri per merci e viaggiatori. Tutte le cifre per Bari, Brindisi e gli altri scali

Più di 19,5 milioni di tonnellate di merci movimentate, con una crescita che nel corso del 2022 ha segnato il 16,2% in più rispetto al 2021 e il 13% in più rispetto al 2019. E 1,7 milioni i viaggiatori transitati nel 2022, un dato che si traduce in un aumento del 50% rispetto all'anno precedente.

Sono i dati registrati lo scorso anno dai sei porti del Sistema portuale del mare Adriatico meridionale, Bari, Brindisi, Monopoli, Manfredonia, Barletta, Termoli (quest'ultimo è incuso nel Sistema portuale dallo scorso 16 giugno). Nel 2022 - a partire dal secondo trimestre - nei sei porti sono arrivati quasi 500mila crocieristi, il 125,6% in più rispetto al 2021.