Tocco dell'arbitro, poi il rigore. Il Pisa chiede la ripetizione della partita con il Bari (e pensa al ricorso). Cosa dice il regolamento: tutte le ipotesi

Pisa-Bari, caos nel post-partita. Il club toscano pensa a un ricorso ufficiale per chiedere l'errore tecnico, ma dovrebbe ammetterlo l'arbitro, Colombo. La vicenda nasce dal fatto che nell'azione che porta al rigore del 2-1 (assegnato per un tocco di mano, in maniera corretta), il direttore di gara colpisce la palla e non ferma l'azione. Duri i commenti dei dirigenti toscani, diverse le prospettive sul tavolo, per quanto sembri difficile la ripetizione della gara.