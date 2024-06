Ultime piogge in Puglia, poi arriva il caldo africano: le previsioni meteo

Saranno gli ultimi temporali, almeno secondo gli esperti, poi arriverà il caldo africano. Anche in Puglia. «Da mercoledì 5 giugno tutta l’Italia, per la prima volta, verrà raggiunta dall’anticiclone africano, in questo caso Scipione», spiega Antonio Sanò de ilmeteo.it. Una tendenza, quella della settimana appena iniziata, confermata anche dagli esperti di 3bmeteo.com che annunciano: «La circolazione depressionaria a lungo attiva sull'Italia alimenterà ancora qualche breve rovescio o temporale tra Molise orientale, medio-alta Puglia e Basilicata settentrionale tra la notte e la mattinata di lunedì, prima di allontanarsi definitivamente alla volta dell'Europa orientale. Seguirà un rapido miglioramento tra il 4 e il 5 giugno per effetto di una rimonta anticiclonica, foriera di ampi rasserenamenti e un graduale rialzo delle temperature: le massime si attesteranno su valori prossimi o superiori alla soglia dei 30°C nei settori pianeggianti non mitigati dalle brezze e lungo il versante ionico». Vediamo insieme le previsioni meteo per la settimana.