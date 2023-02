Pd, tutti i voti provincia per provincia ai candidati. E non mancano le sorprese

Il braccio di ferro nei circoli Pd è finito e anche la Puglia consegna la prima parte del voto per la segreteria nazionale a Stefano Bonaccini con percentuali che superano la media italiana. Ma non mancano sorprese, per esempio a Taranto e a Lecce dove a trionfare è Elly Schlein.

In generale, in Puglia Bonaccini ha raccolto 8902 voti (52%), Schlein 6715 (39,2%), Cuperlo 952 (5,6%) e De Micheli 532 (3,1%).

Tra Bonaccini e la sua ex numero due in giunta il corpo a corpo per la presa del Nazareno si concluderà ovviamente con le Primarie del 26 febbraio. Ma intanto la scrematura tra i quattro candidati (Cuperlo con un risultato comunque interessante e l'ex ministra De Micheli più in basso) ha avuto la sua consacrazione con risultati in buona parte attesi ma non del tutto. E soprattutto con risultati geograficamente molto diversificati.

Nelle schede tutti i risultati provincia per provincia