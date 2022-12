Oroscopo 2023: ecco cosa riservano i pianeti per il nuovo anno. Le previsioni segno per segno

La domanda di queste ore frenetiche di fine d’anno è sempre la stessa: come si comporteranno i prossimi 365 giorni? Ci si può aspettare qualcosa di buono o tocca farsi la croce e rassegnarsi alla conferma del potere assoluto, sull’esistenza umana, della Legge di Murphy - “Se qualcosa può andar male, lo farà” - anche nel 2023? In assenza di grandi certezze dalle cose della Terra, ci si rivolge come ogni anno al cielo, contando in un aiuto dalle stelle. E gli astrologi sono abbastanza unanimi, al riguardo: il 2023 sarà anno di avvio di grandi cambiamenti. Non la fine totale delle traversie collettive, purtroppo: Andre’ Barbault, il più grande astrologo del ‘900 - uno che aveva previsto nel 2014 la pandemia del 2020, per dirne una - aveva profetizzato la risalita dell’indice ciclico planetario a partire dal 2025 (aggiungendo che in questi anni avremmo toccato il fondo: potenza dell’astrologia!). Ma quest’anno, complici importanti e numerosi aspetti planetari che si verificheranno nel corso dei mesi, qualcosa potrebbe cominciare a cambiare, regalandoci un barlume di ottimismo.

Si cominciano le danze con Giove in Ariete, per esempio, ma poi, a metà maggio, il pianeta della fortuna passerà in Toro, segno della stabilità, anche e soprattutto economica, e della gioia di vivere, che però dovrà fare i conti con un primo ingresso di Plutone nell’Acquario, ovvero del pianeta delle trasformazioni profonde nel segno delle rivoluzioni (l’ultima volta che è successo, per intenderci, erano i tempi della Rivoluzione francese). Anche perché il Toro già ospita Urano, che è come dire un ossimoro: il segno della stabilità, appunto, che ospita il pianeta dell’instabilità, che è insomma un po’ tutto un programma. Per fortuna Saturno, anch’esso al momento in Acquario, transiterà in Pesci, “luogo” astrologico assai più calmo, riflessivo e compassionevole del primo…. Insomma, ne vedremo anche quest’anno delle belle. Ecco quindi alcune “pillole” stellari per affrontare il 2023 senza troppi drammi.