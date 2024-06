Omicidio stradale, un anno e quattro mesi al responsabile dell'incidente in cui morì un 25enne

Mercoledì 12 giugno 2024, in tribunale a Bari, d'avanti al giudice Nicola Bonante, all’esito dell’udienza preliminare ha patteggiato la pena di un anno e quattro mesi, con la sospensione condizionale, Alessandro Sassone, il trentenne di Valenzano accusato e ora anche condannato per il reato di omicidio stradale per aver causato il tragico incidente costato la vita, a soli 25 anni, a Gianluca De Franciscis, di Casamassima, e occorso il 2 marzo 2023 nella zona industriale di Capurso: l’automobilista, immettendosi sulla viabilità principale da una stradina che conduceva a un’azienda, ha tagliato la strada alla vittima che sopraggiungeva in moto, con conseguenze fatali. All’imputato, iscritto da subito nel registro degli indagati dal Pubblico Ministero della Procura barese titolare del relativo procedimento penale, il dott. Manfredi Dini Ciacci, è stata inflitta anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno.

Il Sostituto Procuratore, che al termine delle indagini preliminari ha chiesto il rinvio a giudizio per Sassone, ha imputato al conducente della vettura, una Peugeot 308, di aver causato il decesso del motociclista “per colpa consistita in negligenza, imprudenza nonché nella violazione delle norme che regolano la circolazione stradale e segnatamente l’articolo 145 del Codice della Strada, che impone l’obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, e dell’articolo 154, che impone, nell’effettuare una svolta, di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada” per citare l’atto del magistrato.