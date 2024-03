Modifiche al Codice della strada, dall'ergastolo della patente alle multe con autovelox: ecco cosa cambia

Il nuovo Codice della Strada a un passo dal via libera del Parlamento porterà in piazza oggi in tutta Italia – Bari e Lecce comprese – migliaia di persone. La riforma voluta dal ministro per le Infrastrutture e i Trasporti Matteo Salvini avrà effetti concreti e profondi sulla vita di tutti e dopo quattro mesi di modifiche e dibattiti in commissione Trasporti, il testo con gli emendamenti verrà votato a giorni. Quali sono le nuove norme? Cosa cambia?

Scorri le slide