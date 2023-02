Cinque pugliesi inseguono la capolista Cavese: la serie D avvincente e incerta Il termometro

Dopo 23 giornate il campionato il girone H di serie D ha espresso equilibrio in testa e in coda. Nella parte alta della classifica sono ben sei le squadre che possono ambire al salto nei professionisti, dal momento che nessuna di esse è riuscita a prendere il largo fino ad oggi. Rispetto alla passata stagione, quando a farla da padrone era il Cerignola, la graduatoria è cortissima e racchiude le pretendenti alla serie C in soli sette punti. Vediamole nel dettaglio.

Cavese 46 punti

La Cavese di Emanuele Troise è in vetta da diverso tempo. Tuttavia i metelliani, imbattuti nel 2023, non sono riusciti a prendere il largo in classifica malgrado la buona organizzazione di gioco e la solidità mostrata dall'inizio del campionato. Due vittorie (Puteolana e Matera) e quattro pareggi (Altamura, Afragolese, Barletta, Nardò) nelle ultime sei partite, hanno confermato la qualità della squadra che guida con 46 punti il girone, 3 in più sulla seconda.