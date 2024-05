Musica, concerti, trekking: a Bari c'è Piovani, a Brindisi Emma. Ecco cosa fare stasera in Puglia

Musica, concerti, teatro. Un sabato sera con grandi appuntamenti in Puglia. Il pianista e compositore internazionale Nicola Piovani sarà sabato 11 maggio, alle ore 19, nel foyer del teatro Petruzzelli di Bari per una conversazione sull'opera Il labirinto di Creta. Mentre Brindisi ospita la prima tappa di Road to Battiti con il live show di Emma.

Vediamo insieme cosa fare stasera in Puglia.