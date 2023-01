Multe, i Comuni che hanno incassato di più: Melpignano al primo posto in Italia. Le classifiche per regione e provincia

Melpignano è la città italiana nella quale il Comune ha guadagnato di più dalle multe nel 2021, tenendo presente l'incasso pro capite rispetto ai residenti (oltre 2.300 euro). Lo studio è di OpenPolis, che ha analizzato tutti i dati a livello nazionale. Il calcolo viene eseguito dividendo i guadagni assoluti per le sanzioni elevate dalla Polizia Locale per il numero di residenti. In Puglia al secondo posto Sammichele di Bari e al terzo Monteparano. Si tratta di città che hanno installato degli autovelox lungo statali o provinciali. Il dato più forte è inevitabilmente quello di Melpignano: sono solo due le città in Italia al di sopra di 2.000 euro pro capite. E rispetto a Sammichele c'è un distacco di uno a dieci. Di seguito le classifiche.