Il mistero di Francavilla Fontana: otto omicidi insoluti, il periodo più nero racchiuso in otto anni

La città di Francavilla Fontana troppo spesso è stata associata a fatti delittuosi e di criminalità. Una città frenetica, sempre all'opera, ma che continua ad essere, teatro di morte. Otto delitti senza colpevoli dal 2003 al 2010 finiti alla ribalta delle cronache e che hanno animato i discorsi, a volte solo sussurrati, delle persone ma anche della politica locale con diverse sedute monotematiche di consigli comunali. L'ultimo delitto, quello del 19enne Paolo Stasi che potrebbe essere lontano da ogni rigurgito della criminalità organizzata, è però motivo di forte preoccupazione tra i cittadini anche per i ripetuti fatti di violenza registratisi nelle ultime settimane. In città non si sono spenti gli echi dei precedenti delitti, quelli sì legati a presunti regolamenti di conti all'interno della malavita locale di quegli anni.