Entrare dalla panchina e fare gol al primo pallone toccato su calcio di rigore. È quello che è successo a Mirco Antenucci nella finale playoff contro il Cagliari in Sardegna. Ma non è la prima volta nel calcio italiano. La stessa sorte era toccata ad Andrea Pirlo e a Marco Mancosu, ironia del destino in campo ma con la maglia rossoblù.

Ecco i precedenti.