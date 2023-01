I migliori supermercati secondo i clienti: Esselunga ed Eurospin in testa. La classifica

Prima la comodità, poi la convenienza. Ecco perché i clienti scelgono il proprio supermercato. Un'inchiesta di AltroConsumo, curata da Stefania Villa, dà i voti dei consumatori ai supermercati, dividendoli per categoria. Intanto le abitudini: perché si sceglie proprio quel punto vendita? Il 33% lo fa per comodità, il 25% per la convenienza, il 17% per la qualità dei prodotti disponibili e il 13% per il buon assortimento di prodotti.