Mancini cerca italiani da convocare? Il Lecce ne ha 6 / La mappa della serie A

Lecce con sei italiani nella formazione tipo

La brillante prestazione offerta da Lorenzo Colombo con la nazionale Under 21 (doppietta contro l’Ucraina) capita in un momento in cui la nazionale maggiore si trova in difficoltà a livello di giocatori da mettere a disposizione di Roberto Mancini. Il commissario tecnico azzurro si è infatti recentemente lamentato della difficoltà di reperire elementi validi in un campionato dove oltre il 60% dei tesserati sono stranieri. In questa difficoltà emerge però il dato del Lecce. Se guardiamo infatti agli undici tipo schierati dalle venti squadre del massimo campionato notiamo come i giallorossi siano una di quelle compagini ad avere più titolari (sei) potenzialmente convocabili.