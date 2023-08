Tra le 50 località più social d'Italia, c'è anche Puglia: ecco la classifica

Dal Colosseo al Duomo di Milano, le località italiane più social hanno finalmente una classifica. Tra i cinquanta luoghi presenti ne spunta uno pugliese. La lista è stata stilata dall'azienda GetByBus - una piattaforma per la ricerca e l'acquisto di biglietti - grazie ai dati raccolti in base alle recensioni Google e alle menzioni di ciascun luogo su Instagram.

Al giorno d'oggi l'utilizzo dei social media è qualcosa di costantemente presente nella vita di chiunque, e grazie all'analisi dei dati che queste piattaforme ci restituiscono è possibile vedere quali sono le abitudini e gli interessi degli utenti. I protagonisti di questa classifica però, sono i luoghi che le persone hanno considerato abbastanza popolari da scattare una foto per poi condividerla con il resto del mondo.

Le città e le attrazioni più popolari

La capitale italiana si aggiudica il primato di città più popolare d'Italia, Roma, con i suoi 11 luoghi popolari presenti nella lista è la prima in classifica. Seguono Firenze (8 luoghi in lista) e Milano (6 luoghi in lista) che si aggiudicano rispettivamente il secondo e il terzo posto. Tra le attrazioni più menzionate ritroviamo invece castelli, piazze e parchi nazionali.

