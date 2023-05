Spezia ko e pari del Verona, Lecce salvo già oggi? I calcoli: serve il successo

Lecce salvo già oggi? Può succedere ma servono una serie di risultati che devono concatenarsi.

I giallorossi hanno tre punti in più del Verona (ha pareggiato contro l'Empoli, con gol dei toscani in extremis) e due in più dello Spezia (oggi travolto dal Torino), se dovessero trovarsi questa sera a più quattro su una delle due sarebbero aritmeticamente salvi.