Lecce-Juventus, la formazione dei doppi ex: da Alejnikov a Osvaldo, l'undici stellare

Giochino: in campo una squadra di doppi ex di Juventus e Lecce. Il modulo? 3-4-3, più per convenienza. E Juan Cuadrado, l’unico tra i grandi ex ancora in attività, farà il sacrificio di giocare in difesa. È solo un giochino ma permette di ripercorrere una storia lunga diversi decenni, di passaggi dal Lecce alla Juventus e in qualche caso anche con il percorso inverso. Una storia di mercato, intrecci, calcio d'altri tempi e racconti da non perdere.

Portiere: Antonio Chimenti

La formazione dei grandi ex parte da Antonio Chimenti, portiere del Lecce dal 1999 al 2002, quando andò alla Juve a fare il secondo. In totale 98 presenze in giallorosso, solo 13 (in sei anni) in bianconero