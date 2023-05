Chi vuol essere James Bond? I Servizi segreti italiani assumono: ecco i requisiti e come candidarsi

“Il mio nome è Bond, James Bond": chi vuol essere uno 007? L'intelligence italiana cerca nuove reclute. E chiede a chi ne ha i requisiti di inviare il suo curriculum. Algoritmica per la crittoanalisi, fotointerpretazione di immagini satellitari, tecniche di machine learning per il riconoscimento biometrico. Sono questi i campi al centro della nuova selezione avviata dal Dis (Dipartimento per le informazioni della sicurezza), l'organismo che coordina le agenzie dei Servizi segreti italiani.

Ecco i profili ricercati e come candidarsi: scorri le slide