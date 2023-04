La classifica delle regioni con più laureati e diplomati. Puglia al penultimo posto

In Puglia uno su due non ha il diploma e tra i ragazzi (30-34 anni) solo uno su cinque è laureato. Per titoli di studio, soltanto la Sicilia è messa peggio. Lo dicono i dati dell'Istat, diffusi ieri dal rapporto Benessere Equo e Sostenibile. Gli indicatori legati all'istruzione e alla formazione esprimono gap territoriali di livello drammatico. Tanto per fare un esempio: la percentuale di persone (dai 25 ai 64 anni) con il diploma in tasca varia dal 72% del Lazio - che si conferma al primo posto - al 52,5% della Puglia. Di fatto, la metà dei residenti in un'età considerata attiva per il lavoro, non ha il diploma. Campania, Sicilia e Puglia sono le ultime tre regioni. A voler dimostrare che esiste - eccome - una differenza territoriale.