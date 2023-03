Serie D/H - La Cavese corre, il Nardò pure. Ed è subito Barletta-Brindisi

La Cavese corre e non si ferma: 56 punti in 27 partite, ultime tre vittorie consecutive e collettivo che punta deciso al rientro nei professionisti. Ma il Nardò non molla, è subito dietro a 52 punti, 4 lunghezze di ritardo e, grazie alle vittorie con Bitonto e Martina, ha immediatamente dimenticato il passo falso di Francavilla in Sinni.