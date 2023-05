Il carovita morde, l’inflazione rialza la testa e gli effetti concreti si vedono al supermercato. Riempire il carrello della spesa in Puglia è diventato un esercizio di equilibrismo per la famiglie che cercano di districarsi tra offerte e prodotti meno cari. Per intenderci: è aumentato del 18% il prezzo della pasta nell’ultimo anno e in generale si accentua la crescita su base annua dei prezzi dei beni.