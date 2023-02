Inflazione, la classifica delle città meno care d'Italia: c'è anche una pugliese

L'Istat ha reso noto oggi i dati dell'inflazione di gennaio dei capoluoghi di regione e comuni con più di 150 mila abitanti, in base ai quali l'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la top ten delle città meno care d'Italia, in termini di aumento del costo della vita.

In testa alla classifica delle città meno “rincarate” d'Italia, Potenza. Tra le altre città c'è anche una pugliese. Prima dunque Potenza dove l'inflazione pari a +7,5% si traduce nella minor spesa aggiuntiva, equivalente, in media, a 1481 euro su base annua, che sale a 1613 euro per una famiglia di 3 persone. Ecco la top10 nelle schede.