La mappa, ecco le strade più pericolose di Puglia: da Bari al Salento, i numeri drammatici degli incidenti

Aumentano gli incidenti stradali con morti e feriti in Puglia. Secondo quanto emerge dal report semestrale di Asset, che prende in esame i sinistri da gennaio a giugno nel 2022 nella nostra regione, c'è stato un aumento del 16% per gli incidenti con lesione e del 20% per il numero dei feriti, fortunatamente diminuiscono il numero dei mortali (-3,3%) e dei morti (-1%).