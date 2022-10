Giornate Fai, tutti i luoghi della Puglia visitabili nel week end

Sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022 tornano, per l’undicesima edizione, le Giornate Fai d’autunno, il grande evento di piazza che il Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano - dedica ogni anno, d’autunno, al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, animato e promosso dai Gruppi Fai giovani, con la partecipazione di tutte le delegazioni.

Sono oltre 700 le proposte in 350 città d’Italia, in tutte le regioni: meraviglie da scoprire, nascoste in luoghi poco conosciuti e solitamente inaccessibili, che raccontano storia e natura dell’Italia, spaziando dall’archeologia all’architettura, dall’arte all’artigianato, dalla tradizione alla memoria, dall’antico al moderno, dalla città alla campagna. Ecco i luoghi più rappresentativi in Puglia. Elenco dei luoghi visitabili e modalità di partecipazione su www.giornatefai.it