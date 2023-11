Giornata mondiale dei Guinness World record: ecco quelli più particolari

Si festeggia ogni 8 novembre, la Giornata Mondiale delWorld. Si celebra l’eccellenza e il raggiungimento di obiettivi straordinari in tutto il mondo. La giornata è stata istituita nel 2004, per celebrare il 50º anniversario della pubblicazione del primo libro Guinness dei primati.

Si tratta di un’occasione per celebrare il talento e l’impegno delle persone che hanno raggiunto risultati eccezionali in molti campi diversi, dallo sport alla scienza, dalla tecnologia all’arte e alla cultura. Ma non solo. Vi proponiamo alcuni tra i record più "particolari" al mondo.