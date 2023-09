Bar d'Italia, Gambero Rosso premia i 45 migliori locali. Ce n'è anche uno pugliese

C'è anche un bar pugliese tra i 45 migliori d'Italia secondo gli esperti del Gambero rosso che, come ogni anno, hanno presentato la nuova edizione della guida Bar d’Italia 2024 di Gambero Rosso, disponibile nelle edicole e librerie di tutta Italia. Arrivata alla sua ventiquattresima edizione, in un viaggio accompagnato da sempre dallo storico partner Illy, la guida è una mappa che classifica i bar di tutta Italia, classificandoli in chicci e tazzine.

Sono 1.100 i locali recensiti e, tra questi, quelli ad aver ottenuto il massimo riconoscimento (tre chicchi e tre tazzine) sono 45. C'è anche un bar pugliese, menzionato anche tra quelle attività che per dieci anni consecutivi hanno mantenuto e confermato il prestigioso riconoscimento.