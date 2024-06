Giovedì 13 giugno in Puglia si apriranno i lavori del G7 a presidenza italiana. Fervono i preparativi e sono numerose le regole da tenere a mente per rispettare i divieti e le indicazioni che arrivano direttamente dal Governo e che le autorità territoriali hanno trasferito in ordinanze e provvedimenti vari. Un vademecum per non sbagliare: ecco cosa si potrà fare e cosa no durante il summit e nei giorni immediatamente precedenti e successivi.