La Puglia sotto i riflettori del mondo. Tutte le testate giornalistiche mondiali, sostanzialmente, stanno riservando grande attenzione agli sviluppi del vertice mondiale G7. Ma come viene descritta - dopo il pasticcio della Cnn in cui venivamo etichettati come terra di mafia - la nostra regione? Bisogna dire che molte testate preferiscono dare un taglio nazionale, non soffermandosi sulla città che ospita il G7 ma citando "Italy" e "Meloni" come parole chiave.