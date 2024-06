Giovedì prenderà il via in Puglia in 50esimo summit del G7, il forum intergovernativo che riunisce i Paesi più economicamente avanzati al mondo. Il vertice, che inizierà il 13 giugno e si concluderà il 15, si terrà a Borgo Egnazia, un lussuoso resort considerato tra i migliori al mondo. L'appuntamento, sarà l'occasione per Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d’America di discutere di affrontare le principali sfide globali, definendo un'agenda di obiettivi a cui dare proprità. A ricevere i leader sarà il presidente Sergio Mattarella il 13 giugno, in una cena ufficiale al castello svevo di Brindisi.

La location

Ispirato «nelle forme, nei materiali e nei colori» a un tipico paese pugliese, Borgo Egnazia è una delle mete predilette di Vip, stelle del cinema e della musica: qui hanno trascorso le loro vacanze, tra gli altri, l'influencer Chiara Ferragni e la popstar Madonna. I suoi enormi spazi, oltre alla grandissima disponibilità di camere - il borgo conta oltre 90 camere o suite dislocate nelle diverse casette tipiche in pietra, per lo più strutturate su due piani - fanno di questo posto una delle strutture ideali per il soggiorno dei leader del G7 e delle loro famiglie.

I temi: aree di crisi, tasse e disabilità

Nelle intenzioni di Giorgia Meloni, il G7 «non è una fortezza, ma un'offerta di valori», allargata ai Paesi invitati, che «non si chiude ma si apre al mondo». Si parlerà di aree di crisi, dalle guerre in Ucraina e Medio Oriente. Si discuterà poi di Africa, con una spinta al partenariato paritario in un approccio all'italiana sul modello del Piano Mattei. E ancora dei dossier economici: dalla competitività con la Cina al libero mercato, e «qualcosa sulla tassazione globale che potrebbe essere un successo della presidenza italiana» riferiscono fonti. Sulla scia della presidenza giapponese, ci sarà un focus sull'Indopacifico. Si parlerà di salute e di disabilità, che entra «per la prima volta nei temi di un G7».



Il Papa e l'intelligenza artificiale

Ma, soprattutto, del tema «fortemente voluto» dalla premier, «non senza qualche sorpresa» da parte degli altri leader: quello sull'Intelligenza artificiale. «Il Papa sarà il grande invitato» che «ha accettato di essere presente per tutta la sessione» sull'Ia il pomeriggio del venerdì.La riflessione riguarderà l'utilizzo «etico e human centric» dell'Ia, il suo impatto sull'occupazione, e come evitare che uno «strumento potentissimo» si trasformi in un ulteriore gap con i Paesi meno sviluppati.



Ucraina

Giovedì 13 sarà anche il giorno di Volodymyr Zelensky, al quale i Sette Grandi ribadiranno sostegno politico e militare. Il punto di riflessione sarà però «come si continua a finanziare la guerra, il bilancio e la ricostruzione». A Borgo Egnazia «verrà annunciato un impegno italiano sulla ricostruzione» in Ucraina.



Medio Oriente

Su Gaza si farà invece riferimento alla dichiarazione dei Grandi del 3 giugno, con cui si sostiene l'accordo delineato da Joe Biden per un cessate il fuoco immediato, il rilascio di tutti gli ostaggi, un forte aumento dell'assistenza umanitaria e l'avvio di un percorso che conduca alla soluzione dei due Stati. Ma il vertice guarderà al Medio Oriente allargato, includendo la minaccia degli Houthi alla navigazione commerciale nel Mar Rosso e la Libia. Tanti gli attori della regione invitati in Puglia: la Giordania, l'Arabia Saudita, l'Algeria, la Tunisia (la cui presenza resta da confermare), il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, cruciale - fanno sapere le fonti - anche per il dossier migratorio, «tema di elevatissima sensibilità politica in molti Paesi», non solo in Italia.



America Latina

Ma anche l'Argentina di Javier Milei. «Meloni ha questa visione ampia di interconnessione tra le tematiche. Trascurare l'America Latina sarebbe stato un errore», affermano le fonti italiane annunciando che, in vista delle imminenti elezioni in Venezuela, si prevede anche un appello al rispetto della democrazia nel Paese di Nicolas Maduro

Gli ospiti

Al vertice prenderanno parte, oltre a Giorgia Meloni e al presidente Mattaella, anche Joe Biden, presidente degli Stati Uniti; Emmanuel Macron, presidente della Francia; Rishi Sunak, premier del Regno Unito; Olaf Scholz, cancelliere della Germania; Fumio Kishida, premier del Giappone; Justin Trudeau, premier del Canada. Al Gruppo partecipa anche l’Unione Europea, rappresentata ai vertici dal presidente del Consiglio Europeo e dal presidente della Commissione Europea. Oltre a loro, anche una decina di leader mondiali, come per esempio: Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Emirati Arabi Uniti; Mohammed bin Salman, Arabia Saudita; Narendra Modi, India; Recep Tayyip Erdoğan, Turchia. Ci sarà anche Papa Francesco, invitato per la prima volta a offrire una guida etica nelle discussioni sull’intelligenza artificiale. Pochi giorni fa è stata confermata la presenza al vertice anche del presidente ucraino, Volodymyr Zalensky.

