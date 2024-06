Lo United Nations Global Service Centre di Brindisi compie trent'anni e, per l'occasione, arriva il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres, che sarà poi ospite del G7 a Borgo Egnazia. «Sarà un summit per la pace» ha detto il segretario generale nei giorni scorsi, anticipando uno dei temi che saranno affrontati nel corso del vertice, ovvero i conflitti, a partire da quello fra Russia e Ucraina fino alla guerra in Medioriente.



In piazza del vento 1, sede della base ONU, anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha fatto gli onori di casa, e tutte le autorità politiche e militari insieme alle università.

Per l’occasione è stata allestita una Expo, che il segretario generale Guterres ha visitato poco prima della cerimonia per il 30° anniversario della nascita della base Onu: la mostra ha lo scopo di far conoscere e valorizzare le attività della base nel mondo. «Voglio ringraziarvi - ha detto Guterres - per l'eccellente ospitalità all'Onu qui a Brindisi. Soprattutto in relazione agli aiuti molto importanti per la popolazione di Gaza. Credo che la prima tranche sia di 10 milioni di dollari, la seconda di 10 milioni e la terza in preparazione, pronte a sostenere la gente di Gaza, con tutti i tipi di prodotti di prima necessità per tutti. Quindi voglio esprimere il mio profondo apprezzamento. A voi dico grazie mille. Grazie per le oltre 300 operazioni realizzare, per i vaccini distribuiti in 73 paesi, per il sostegno alle popolazioni colpite dai terremoti o in aree di guerra. Non posso che congratularmi. Le sfide globali richiedono solidarietà globale e continueremo a fare affidamento sulle vostre competenze. Il lavoro che si svolge a Brindisi permette di rendere il mondo un luogo migliore, grazie a tutti voi per avere costruito un patrimonio inestimabile qui a Brindisi, un patrimonio al servizio dell'umanità».