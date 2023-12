Ferragni, Fedez vuole licenziare il manager Fabio Maria Damato: chi è il braccio destro di Chiara (che lui non ha mai sopportato)

Nella vita di Chiara Ferragni ci sono due uomini. E, a quanto pare, non si sopportano. Uno è il marito Fedez, l'altro è Fabio Maria Damato che, oltre ad essere il general manager di Chiara Ferragni collection e di The Blonde Salad, è anche un suo carissimo amico. Si vocifera che i due non si siano mai sopportati e che dopo il pandoro-gate, Fedez lo voglia licenziare. Soprattutto perché, a quanto pare, il rapper non sapeva nulla del milione di euro intascato dalla moglie.