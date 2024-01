Ferragni sblocca i commenti su Instagram (dopo aver perso altri 100mila follower): ecco la nuova strategia social

Chiara Ferragni è tornata da qualche tempo su Instagram non solo per fugaci apparizioni nelle stories, ma anche con altri post nella speranza di non perdere il contatto con i propri fan e provare a risalire la china dopo la bufera del caso pandoro. Ma i contenuti dell'influencer non ricevevano alcun commento poiché Ferragni aveva disattivato la funzione. Una mossa per superare il periodo più delicato. Ma la perdita dei follower è verigionosa: gli ultimi numeri parlano di altri 100mila utenti evaporati dal suo profilo. Ecco quindi che arriva il cambio di rotta: ora Ferragni ha deciso di sbloccare i commenti e il web è pronto a scatenarsi di nuovo. Una mossa boomerang?

