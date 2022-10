Capuano ha trasformato il Taranto: le 5 mosse dell'allenatore per la rinascita

Eziolino Capuano versione re Mida: al tecnico di Pescopagano è stato sufficiente poco più di un mese per trasformare in oro un Taranto che, quantomeno nella primissima parte di campionato, sembrava "promettere" soltanto sofferenze e dispiaceri ai suoi tifosi. Vulcanico ed esigente da un lato, nelle vesti di pater familias dall'altro: lo spogliatoio è compatto e ne segue ogni indicazione. Maniacale nei dettagli, Capuano non vuole sentir parlare di nient'altro se non di salvezza, ma in cinque mosse ha rigenerato un gruppo in difficoltà e riacceso le speranze.