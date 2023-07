Musica sul veliero a Tricase, torna "Porto Rubino" e a Lecce si ride a crepapelle: ecco cosa fare stasera in Puglia

Proseguono i grandi eventi in Puglia, tra musica, concerti, teatro e rassegne estive. C'è solo l'imbarazzo della scelta per chi si trova in vacanza nella regione a sud dell'Italia. Il programma è ricco anche stasera - 7 luglio 2023 - c'è solo l'imbarazzo della scelta. A Tricase in provincia di Lecce torna "Porto Rubino - Festival dei mari": sull'antico veliero si esibiranno Nada, Raf e Levante. Al Palasummer di Lecce risate assicurate con il cabaret nazionale di Cavallari, Farina e Fubelli.

