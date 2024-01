​Nell'epoca dei social la lettera d'amore è affidata ancora alla bottiglia e al mare

Sta destando interesse sui social la lettera d'amore che un manduriano ha trovato all'interno di un contenitore di vetro chiuso ermeticamente che era stato spiaggiato in località Torre Borraco marina di Manduria. Il «Message in a Bottle», dal celebre film con Kevin Costner tratto dall'omonimo romanzo di Nicholas Sparks, ha vagato per due mesi spinto dalle onde e dalle correnti prima di approdare sulla spiaggia manduriana dove è stato recuperato.

Conteneva un piccolo poema, una lettera dedicata da una donna al proprio amato. Scritto da una sconosciuta che ha affidato all'immenso mare quel suo tenero pensiero. Non tanto immenso visto il poco tempo trascorso prima che la romantica lettera chiusa in una bottiglia fosse recuperata e letta.