De Laurentiis primi in A e in B con Napoli e Bari: Aurelio svela le sue tre regole per il successo

Il Napoli è primo in Serie A, il Bari è primo (non da solo) in Serie B. Altro che autunno caldo, è un autunno magico per la famiglia De Laurentiis. Sabato pomeriggio dopo la vittoria dei biancorossi per 6-2 contro il Brescia, Aurelio - presidente del Napoli - ha chiamato il figlio Luigi, presidente del Bari. Cosa si siano detti? Una semplice esultanza. E Adl, patron del club azzurro e contestato dai propri tifosi in estate, adesso si gode il momento fantastico. Non solo la Serie A e il primato, anche il punteggio pieno in Champions League: nove punti, con tre partite vinte. Quattro schiaffi al Liverpool e sei a domicilio all'Ajax. Come fare gli insegnanti, in una delle più prestigiose università del calcio. In una lunga intervista concessa al tabloid inglese "Telegraph", Aurelio ha raccontato i segreti della sua famiglia, ha parlato del doppio primato e anche della sua attività da produttore cinematografico.