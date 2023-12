Dal pisello salentino alla pecora gentile: sette nuovi presìdi Slow Food in Puglia

Sono sette i nuovi presìdi Slow Food, eccellenze agroalimentari che rappresentano la Puglia da Nord a Sud. In totale, in due anni sono 12 i nuovi Presìdi Slow Food in Puglia. Un risultato numericamente e qualitativamente importante se si considera che il Presìdio è il frutto di un’azione volta a tutelare le piccole produzioni di qualità e a rendere protagonisti dei territori di appartenenza i contadini, gli allevatori e i pescatori locali.

Hanno partecipato ai lavori l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, Donato Pentassuglia, il presidente di Slow Food Puglia, Marcello Longo, i referenti e i produttori dei Presìdi di nuova istituzione che sono: