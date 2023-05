Cucine da Incubo: ecco cosa è successo nella puntata girata al Porticciolo di Porto Cesareo

Una puntata tutta da ridere quella di "Cucine da incubo", andata in onda ieri sera alle 21.15 su Sky e girata al ristorante il Porticciolo di Porto Cesareo, nel Salento. E forse proprio per questo la produzione l'ha scelta come "gran finale" della stagione del fortunato show televisivo che vede lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo intervenire per "salvare" i ristoranti che, per vari motivi, non riescono a trovare la strada per offrire buon cibo, un buon servizio e per lavorare in armonia.

Cucine da incubo e il giudizio dello chef

Cannavacciuolo va via lasciando il seguente giudizio sul ristorante: "Cucina con ingredienti scadenti che voi non conoscete perché non li assaggiate. La cuoca è simpatica, la proprietaria ha un bel sorriso, ma non ci tornerei".

Memorabili le scene in cui Antonella, la chef, parla in dialetto (con sottotitoli) mandando "a quel paese" (per usare un eufemismo) persino lo chef Cannavacciuolo. Il cameriere cade dalla sedia e Carmelina si trova in dificoltà quando deve spiegare allo chef cosa sia il "sode" di cozze che si trova nel menu, tra gli antipasti.

